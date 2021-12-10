Эксперт прогнозирует 126-127 млн тонн зерна в урожае 2022 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Урожай зерна в 2022 году в России может составить 126-127 млн тонн, из них пшеницы - 80-81 млн тонн. Такую оценку в ходе конференции "Агрохолдинги России - 2021" дал директор департамента стратегического маркетинга АО "Русагротранс" Игорь Павенский.

"Предварительный прогноз урожая зерна в РФ в 2022 году составляет 126-127 млн тонн, в том числе пшеницы - 80-81 млн тонн", - сказал он.

Павенский отметил, что при отсутствии форс-мажорных ситуаций в 2022 году ожидается существенный прирост урожая пшеницы в Приволжском и Центральном федеральных округах, а на юге - его сохранение на рекордном уровне текущего года.

Прогноз "Русагротранса" по севу озимых зерновых под урожай 2022 года составляет около 18,8 млн га - на 1 млн га ниже, чем в 2021 году. Как пояснил Павенский, это, в частности, связано с недосевом в Поволжье (0,7 млн га) и частично - в Центральной части России (0,3 млн га), а также небольшим снижением в Сибири и на Урале.

В то же время как сообщил Павенский, состояние посевов в центре и на юге страны является одним из лучших за последние годы. По данным Росгидромета, всего 3% посевов находятся в плохом состоянии.

Оценка урожая 2021 года

По данным "Русагротранса", валовой сбор зерна в России в 2021 году в весе после доработки может составить 121,7 млн тонн, из них пшеницы - 76,2 млн тонн, кукурузы - около 15,3 млн тонн, ячменя - около 18 млн тонн. В частности, по оценке "Русагротанса", сбор пшеницы в Сибирском федеральном округе ожидается на уровне 10,9 млн тонн (максимум с 2009 года), а в Уральском - из-за весенней засухи может обновить минимум 2012 года и составить около 2,4 млн тонн.

Урожай пшеницы в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах прогнозируется на рекордном уровне в 34,7 млн тонн (предыдущий был в 2017 году). По прогнозу "Русагротранса", производство пшеницы в Приволжском федеральном округе обновит минимальную отметку и по итогам 2021 г. составит 11 млн тонн, а в Центральном - 16,3 млн тонн, что близко к среднегодовому уровню.

Об экспорте

Экспортный потенциал России по пшенице в сезоне 2021-2022 сельхозгода (1 июля 2021 года - 30 июня 2022 года) Павенский оценивает в 33 млн тонн против 39,2 млн тонн за предыдущий сельхозгод, что связано со снижением урожая и действием экспортных пошлин.

По данным Росстата, урожай зерна в России в 2020 году составил 133,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 85,9 млн тонн. В 2021 году Минсельхоз ожидает урожай зерна в России на уровне 123 млн тонн.