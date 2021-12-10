МЭР перечислило Крыму 357 млн рублей на выплаты бизнесу за ущерб от летних подтоплений

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ перечислило властям Крыма более 357 млн рублей на выплаты бизнесу в Керчи, Ялте и других подвергшихся летом подтоплениям из-за сильных ливней районах полуострова, сообщил в пятницу журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

"Деньги только доведены. Поэтому выплата сейчас будет по факту обращений людей. Не знаю, сколько займет этот процесс", - сказал Назаров.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ уточнили ТАСС, что перечисленные более 357 млн рублей будут распределять между субъектами малого и среднего предпринимательства власти Крыма.

В конце ноября глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что власти республики рассчитывают начать перечисление денег с 10 декабря. По словам председателя правительства Крыма Юрия Гоцанюка, ущерб понесли 542 субъекта малого и среднего предпринимательства. Выплаты производятся по "Тулунской схеме", то есть из расчета 6 тыс. рублей за кв. м. Выплата выделяется на ремонт помещений и компенсацию арендной платы за три месяца.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове были подтоплены дома, эвакуированы их жильцы. Жертвами стихии стали два человека, около 60 пострадали, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова - села Ленинского района и Керчь.