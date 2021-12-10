Банки смогут информировать об исполнительном производстве через мобильные приложения

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Банки смогут информировать своих клиентов о ходе исполнительного производства через собственные мобильные приложения, следует из опубликованного Банком России проекта основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов.

"Банки смогут информировать своих клиентов о ходе исполнительного производства через собственные мобильные приложения, что сделает процесс более удобным для граждан и юридических лиц и повысит информированность сторон", - говорится в документе.

Для целей перехода на полностью электронный документооборот между Федеральной службой судебных приставов (ФССП), банками, гражданами и бизнесом будет обеспечено подключение кредитных организаций к сервисам Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) для взаимодействия с ФССП в электронном виде по всем видам исполнительных документов. Также будет обеспечена и возможность подключения юридических лиц - сторон исполнительного производства к сервисам СМЭВ/API ЕПГУ [API Единого портала государственных услуг] для взаимодействия с банками в электронном виде.

Кроме того сообщается, что на законодательном уровне будет установлена обязательность указания идентификаторов должника в исполнительных документах. Это должно минимизировать риск ошибочных списаний. С принятием регулирования все банки и иные финансовые организации смогут использовать СМЭВ для информационного обмена с ФССП, в том числе по вопросам розыска счетов, наложения ареста и взыскания.

Банк России будет содействовать разработке регулирования для целей создания реестра, содержащего сведения об исполнительных документах. Использование этого реестра сократит трудозатраты банков на ручную обработку и проверку подлинности исполнительных документов, минимизирует риск мошенничества. Граждане - взыскатели смогут взаимодействовать с кредитными организациями в рамках процедур исполнительного производства с использованием ЕПГУ на основе информации из реестра.