Трансформаторную подстанцию установили в дагестанском поселке Семендер

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Специалисты ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" установили блочную комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) в поселке Семендер Кировского района Махачкалы. Работы ведутся в рамках программы повышения надежности энергоснабжения жителей Махачкалы, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

Семендер - один из наиболее густо населенных поселков в Дагестане. Стремительный рост количества потребителей вызвал здесь не предусмотренную нагрузку трансформатор мощностью 630 кВа, обеспечивающий энергоснабжение ряда улиц Семендера. Новая установленная блочная КТП позволит снять нагрузку с трансформатора и предотвратить технологические нарушения режима энергоснабжения пригорода.

"Специалисты Махачкалинских городских электрических сетей филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" установили новую блочную комплектную трансформаторную подстанцию (КТП) на углу улиц Иллазарова и Альбурикентская в микрорайоне №2 поселка Семендер. Работы ведутся в рамках программы повышения надежности энергоснабжения жителей Махачкалы. На сегодняшний день работы по установке блочной КТП завершены на 90%. Все необходимые мероприятия энергетики планируют завершить на следующей неделе",- говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в рамках программы повышения надежности энергоснабжения жителей Махачкалы в столице и ее пригородах в следующем году планируется установить 54 таких блочных КТП.