Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Бишкеке

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Следующее заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в мае 2022 года в столице Киргизии, к которой с 2022 года переходит председательство в органах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Следующее заседание Высшего совета состоится в мае 2022 года в Бишкеке (Кыргызская Республика)", - говорится в сообщении.

Решение о председательстве Киргизии в органах ЕАЭС в 2022 году было принято главами государств - участников союза на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в пятницу.

Евразийский экономический союз - международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия, статус наблюдателей имеют Молдавия, Узбекистан и Куба. ВЕЭС является высшим наднациональным органом ЕАЭС, а Евразийская экономическая комиссия - постоянно действующим наднациональным регулирующим органом. В заседаниях ВЕЭС принимают участие лидеры стран - членов ЕАЭС.