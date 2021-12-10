В работе мобильного приложения "Тинькофф" произошел сбой

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Перебои в работе мобильного приложения "Тинькофф" наблюдаются в пятницу у пользователей из России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 17:25 мск было зафиксировано 4 693 отчета о сбоях в работе соцсети.

Большинство сообщивших о проблемах пользователей (48%) жаловались на сбои в работе мобильного банкинга, 38% - на сбои при входе в приложение, 15% - на проблемы с онлайн-банкингом. Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.

При входе в онлайн-банк "Тинькофф" оповещает, что пока приложение не работает и разработчики стараются исправить неполадки.

ТАСС направил запрос в пресс-службу "Тинькофф".