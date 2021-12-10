На Кубани создадут образовательный кластер для подготовки виноделов

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Образовательно-производственный кластер по подготовке специалистов в области виноделия сформируют в Краснодарском крае, в него войдут несколько учреждений среднего образования и ведущие предприятия отрасли, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"На Кубани создадут образовательно-производственный кластер по подготовке специалистов в области виноделия. Краснодарский край вошел в число пилотных регионов для реализации федерального проекта "Профессионалитет", - говорится в сообщении.

В рамках федерального проекта на Кубани будут обучать сомелье, кавистов, виноградарей, селекционеров и почвоведов. Также планируется создание образовательно-производственного кластера по подготовке кадров под заказ работодателей по направлению "Виноделие и виноградарство".

"В его состав войдут Анапский сельскохозяйственный техникум и еще пять учреждений среднего профессионального образования Крымского, Славянского, Абинского и Динского районов. А также ведущие предприятия винодельческой отрасли: ООО "Кубань-Вино", ЗАО "Абрау-Дюрсо", ООО "Шато де Талю", - приводит пресс-служба слова министра образования Краснодарского края Елены Воробьевой.

Отмечается, что профессиональное образование в регионе становится все более востребованным. С учетом потребностей работодателей в колледжах и техникумах увеличивают прием поступающих для таких отраслей, как металлообработка, энергетика, информационная безопасность, транспорт, технология продовольственных продуктов и потребительских товаров, строительство, и уменьшают прием на юридические и экономические специальности.

Краснодарский край является одним из ведущих винодельческих регионов в России, общая площадь виноградников там составляет 28,3 тыс. га, это 32% от всех площадей виноградников в стране. Винодельческая продукция поставляется в 20 стран. В крае установлено девять географических объектов с защищенным географическим указанием и 21 территория производства вин с защищенным наименованием места происхождения.