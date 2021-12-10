Дорогу через Лужицы в Ленобласти построят за пределами полосы отвода трассы А-180 "Нарва"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Автомобильная дорога, которая должна пройти мимо деревни Лужицы в Ленобласти, будет строиться за пределами полосы отвода федеральной трассы А-180 "Нарва". Как пояснили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад", федеральное учреждение не имеет отношения к строительству дороги, сооружением которой обеспокоены жители населенного пункта с 500-летней историей.

Просьбу изменить прохождение транспортной развязки, затрагивающей территорию деревни Лужицы в Кингисеппском районе Ленинградской области, передал от жителей режиссер Александр Сокуров в четверг в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) у президента России Владимира Путина. Развязка строится для реализации крупного инвестиционного проекта по возведению завода по переработке этаносодержащего газа в Усть-Луге.

"Подчеркнем: в полосе отвода федеральной трассы А-180 "Нарва" подъезд к МТП Усть-Луга (подъезд к д. Лужицы) на 5-м км слева планируется строительство примыкания подъездной дороги. Строительство участка подъездной дороги, вызвавшее обеспокоенность местных жителей, планируется за пределами полосы отвода, информация о строительстве развязки в учреждении отсутствует", - сказали в пресс-службе упрдора.

Ранее глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов отметил, что комитет и ГКУ "Ленавтодор" организовали контроль за ходом строительства объектов, связанных с проектом комплекса по переработке газа в Усть-Луге, одним из которых является развязка. Как подчеркнул Седов, администрация Ленинградской области также не имеет отношения к организации данного дорожного примыкания.