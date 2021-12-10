Количество компаний-экспортеров на Кубани выросло почти в два раза за шесть лет

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Количество компаний-экспортеров в Краснодарском крае за последние шесть лет выросло почти в два раза, с 800 до 1,5 тыс. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Еще шесть лет назад предприятий, которые поставляли кубанскую продукцию за рубеж, было чуть более 800. Сегодня 1,5 тыс. компаний-экспортеров представлены на мировых рынках. Приоритетные отрасли - машиностроение, металлургия, IT-технологии", - написал Кондратьев.

Он уточнил, что сейчас край занимает седьмое место в России по объемам несырьевого неэнергетического экспорта. Также глава региона отметил, что в планах - увеличить объемы экспорта продукции АПК до $3,9 млрд к 2024 году.

"Мы будем и дальше помогать предприятиям, которые уже вышли на международный рынок, и тем, кто только планирует заняться экспортом. Для этого внедряем реальные механизмы и инструменты поддержки - от оформления разрешительной документации до грамотной юридической помощи", - добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что несырьевой неэнергетический экспорт Краснодарского края с 2011 года вырос с 18% до 71%. Важнейшими отраслями экспорта являются продукция машиностроения, металлургия, IT-технологии, экспорт туристических услуг.