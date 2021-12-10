Абрамченко: Россия и Узбекистан могут нарастить товарооборот до $10 млрд

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия и Узбекистан могут в перспективе нарастить товарооборот до $10 млрд против $5,9 млрд в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба вице-премьера России Виктории Абрамченко по итогам встречи с делегацией республики Узбекистан.

"Россия является одним из ведущих торговых партнеров Узбекистана - занимает второе место во внешнеторговом обороте. По итогам 2020 года товарооборот увеличился более чем на 15%, достигнув $5,9 млрд. Наш ориентир - нарастить данный показатель до $10 млрд", - сказала Абрамченко.

Вице-премьер отметила динамичное развитие российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Налажено тесное межправительственное взаимодействие. На уровне глав правительств создана Совместная комиссия для координации усилий по наращиванию двустороннего торгово-экономического, инновационного, технологического и инвестиционного сотрудничества.

Абрамченко также сообщила, что странами подготовлена комплексная программа сотрудничества на 2022-2026 годы, обновлен перечень проектов в широком спектре отраслей. Достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии в промышленности и транспорте, сельском хозяйстве, топливно-энергетической сфере, в области образования и науки, миграции и других сферах. Вице-премьер отметила, что узбекистанская сельскохозяйственная продукция - это своеобразный бренд, полюбившийся россиянам, но ее доля на российском рынке пока недостаточно высокая, всего 1,1% от объема всего российского импорта сельхозпродукции и 5% от объема импорта из стран СНГ. По мнению вице-премьера, здесь имеется потенциал для развития сотрудничества.

Кроме того, как сообщили в аппарате вице-премьере, на встрече отмечены перспективы перевозок сельхозпродукции железнодорожным транспортом между Россией и Узбекистаном. С этой целью реализуется проект "Агроэкспресс" - перевозка продукции агропромышленного комплекса скорыми контейнерными поездами. Вице-премьер подчеркнула, что правительство будет оказывать поддержку данному проекту для увеличения поставок плодоовощной и другой сельхозпродукции. На встрече обсуждались и другие вопросы развития отношений в сфере лесного и сельского хозяйства, а также вопросы развития сотрудничества Республики Узбекистан с Евразийской экономической комиссией, добавили в пресс-службе Абрамченко.