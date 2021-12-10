В Ингушетии гранты на развитие собственных хозяйств получили около 100 фермеров

МАГАС, 10 декабря. /ТАСС/. Около 100 начинающих фермеров в Ингушетии получили гранты в 2021 году. Помощь оказывалась по нацпроекту поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщил ТАСС замминистра сельского хозяйства республики Мухажир Албаков.

"При поддержке из федерального бюджета в рамках реализации регионального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство, поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" нами было направлено на грантовую поддержку в 2021 году чуть более 60 млн рублей. Грантовую поддержку получили в этом году 98 человек", - сказал Албаков.

Гранты выделялись фермерам, намеренным развивать собственные хозяйства.

"Заявок было очень много, всего к нам поступили обращения от около 400 фермеров, но конкурсный отбор в итоге прошли только 98 начинающих фермеров. Все средства, выделенные на оказание грантовой поддержки по этому направлению, освоены на 100%. Людей, желающих заняться сельским хозяйством в регионе, с каждым годом становится все больше", - добавил замминистра.

Нацпроект поддержки предпринимательства рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.