ЦБ объяснил, почему криптовалюты не могут быть средством платежа

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Частные криптовалюты не могут быть средством платежа из-за высокой волатильности, а также риска их использования в "отмывании" преступных доходов, следует из опубликованного Банком России проекта основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов.

"Частные криптовалюты не могут выполнять функцию средства платежа по причине высокой волатильности, а также не получили признание мировых регуляторов в связи с возникающими рисками их использования в схемах легализации преступных доходов. Помимо этого, данные активы являются небезопасными в силу повышенного интереса к ним со стороны злоумышленников", - говорится в документе.

В проекте отмечается, что большинство иностранных регуляторов признают риски, связанные с обращением криптовалют. При этом подходы к их регулированию разнятся. Это создает риски регуляторного арбитража и возможность получения соответствующих услуг от поставщиков из стран с более мягким законодательством, например в части идентификации. Кроме того, регуляторный арбитраж может существовать между криптовалютами или основанными на них продуктами и традиционными финансовыми инструментами.

Одновременно в мировой регуляторной практике намечается тенденция ужесточения регулирования в отношении криптовалют. "Так, только с начала 2021 года регуляторами Китая, Индии, Европейского союза, Бразилии, США, Южной Кореи, Гонконга, Канады, Турции и ряда других стран были введены или анонсированы дополнительные требования и ограничения в отношении обращения и использования криптовалют", - сообщается в документе.