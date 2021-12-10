Марий Эл снизит госдолг на 480 млн рублей до конца года

ТАСС, 10 декабря. Государственный долг Марий Эл до конца этого года будет снижен еще на 480 млн рублей - до 10,5 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава республики Александр Евстифеев.

Ранее сообщалось, что в 2021 году государственный долг Республики Марий Эл снижен более чем на 901,5 млн рублей - до 10 млрд 998,5 млн рублей.

"В этом году мы на прошлой неделе погасили госдолг на 900 млн, и еще около 480 млн рублей мы погасим до 31 декабря этого года", - сказал Евстифеев в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России".

Глава республики отметил, что в прошлом году Минфин РФ разрешил региону наращивать объем долга. "Мы по этому пути не пошли. И даже в прошлом году, несмотря на все трудности, даже в очень тяжелом году, мы госдолг погасили еще на 80 млн", - пояснил он.

Марий Эл входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем, Псковской и Курганской областями.