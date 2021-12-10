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Марий Эл снизит госдолг на 480 млн рублей до конца года

Его размер должен уменьшиться до 10,5 млрд рублей

ТАСС, 10 декабря. Государственный долг Марий Эл до конца этого года будет снижен еще на 480 млн рублей - до 10,5 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава республики Александр Евстифеев.

Ранее сообщалось, что в 2021 году государственный долг Республики Марий Эл снижен более чем на 901,5 млн рублей - до 10 млрд 998,5 млн рублей.

"В этом году мы на прошлой неделе погасили госдолг на 900 млн, и еще около 480 млн рублей мы погасим до 31 декабря этого года", - сказал Евстифеев в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России".

Глава республики отметил, что в прошлом году Минфин РФ разрешил региону наращивать объем долга. "Мы по этому пути не пошли. И даже в прошлом году, несмотря на все трудности, даже в очень тяжелом году, мы госдолг погасили еще на 80 млн", - пояснил он.

Марий Эл входит в десятку регионов России с наименьшей бюджетной обеспеченностью наряду с Адыгеей, Карелией, Калмыкией, Чувашией, Тувой, Республикой Алтай, Алтайским краем, Псковской и Курганской областями.

Теги
РоссияЕвстифеев, Александр АлександровичМарий Эл
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