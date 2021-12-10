Предприятия легпрома Ивановской области в этом году получили 900 млн рублей господдержки

ТАСС, 10 декабря. Текстильные предприятия Ивановской области в этом году получили от Минпромторга России более 900 млн рублей господдержки. Выделенные средства позволят им компенсировать до 50% затрат по приобретению оборудования в лизинг, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

В 2020 году губернатор Станислав Воскресенский совместно с руководителями текстильных предприятий региона обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой поддержать предприятия легкой промышленности, в том числе увеличить субсидирование скидок по оборудованию, приобретаемому в лизинг, до 50% от его стоимости. Предложение главой государства было поддержано.

"В реестр получателей субсидии Минпромторга РФ в 2021 году вошли восемь текстильных предприятий Ивановской области. Общий объем господдержки составил 902,6 млн рублей", - сообщает пресс-служба. В данный момент на долю текстильных предприятий региона приходится 74% объема лизинговых субсидий Минпромторга.

Так, по данным правительства региона, в ивановской компании "Миртекс" за счет средств поддержки было закуплено 50 импортных машин, на предприятии "Нордтекс" модернизирована производственная линия постельного белья с антибактериальными свойствами. Увеличение мощности по производству линейки трикотажного полотна планирует предприятие "Райтекс". На Ивановском меланжевом комбинате приобретено современное технологическое оборудование для полного цикла подготовки хлопчатобумажных и хлопкополиэфирных материалов для крашения.