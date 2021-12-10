Цена газа в Европе выросла почти до $1 250 за 1 тыс. куб. м на биржевых торгах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу поднялась почти до $1 250 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1 244 за 1 тыс. куб. м, или €106,5 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет около 6%.

Ранее начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников сообщил, что холдинг не ожидает заметного снижения цены на газ в Европе в ближайшие месяцы, но его стоимость в районе $1 тыс. за 1 тыс. куб. м не является устойчивой.