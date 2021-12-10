Всемирный банк считает, что переход РФ к "зеленой" экономике может стать драйвером роста

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Переход РФ к "зеленой" экономике будет способствовать ее дальнейшему росту, считают авторы отчета Всемирного банка "Россия и глобальный переход на низкоуглеродное развитие: риски и новые возможности", который подготовлен совместно с Высшей школой экономики.

"Диверсификация лежит в основе оптимального ответа России на вызов растущих глобальных климатических амбиций. В среднесрочной и долгосрочной перспективе России нужны новые драйверы экономического роста, поскольку ископаемое топливо и энергоемкие отрасли промышленности в значительной степени перестанут играть эту роль. Наше моделирование показывает, что диверсификация активов может обеспечить преимущества от новых возможностей , способствующих росту в новых секторах и созданию лучших рабочих мест", - говорится в документе.

Кроме того, усилия по сокращению выбросов и диверсификации активов позволяют РФ достичь наиболее выгодного результата среди глобальных сценариев декарбонизации, рассмотренных в отчете.

"Диверсификация активов - ключ к процветанию России в "зеленом" мире. Они моделируется как инвестиции в исследования и разработки и человеческий капитал в России, за которыми следует повышение производительности труда, ведущее к чистому росту благосостояния в долгосрочной перспективе", - отмечается в тексте отчета.