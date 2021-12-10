Крупнейшая иностранная компания Потанина сменила кипрскую регистрацию на российскую

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Крупнейшая зарубежная компания группы Владимира Потанина "Интеррос" - "Интеррос капитал", контролирующая 31,5% акций "Норильского никеля" - сменила кипрскую юрисдикцию на российскую, зарегистрировавшись в специальном административном районе (САР) на острове Русский на Дальнем Востоке. Об этом Потанин сообщил на странице клуба "Интеррос" в Facebook.

Таким образом, "Интеррос" воспользовался законом об упрощенном порядке перерегистрации компаний из офшоров в специальные административные районы России, который вступил в силу ранее в этом году.

"Логика нашего решения проста, - пояснил Потанин. - Во-первых, для "Интерроса" как группы, более 90% бизнеса которой сконцентрировано в России, логичнее и удобнее осуществлять свои инвестиции из нашей страны. Во-вторых, многие преимущества, которые традиционно предоставляют офшоры, теперь реализованы и продолжают развиваться в специальных административных районах России, делая их крайне привлекательными для инвесторов".

"И, в-третьих, бизнес "Интерроса" был и остается прозрачным, его зарубежные компании с 2015 года стали российскими налоговыми плательщиками, и мы, как никто, заинтересованы в том, чтобы российское общество видело, как мы распоряжаемся своими активами и в какие российские проекты направляем инвестиции", - подчеркнул бизнесмен.

Остальная часть пакета Потанина в "Норникеле" - 4,45% акций компании - приходится на другие компании группы, ее статус будет определен в зависимости от потребности в привлечении финансирования, сообщили ТАСС в пресс-службе "Интерроса".

Инвестиции в Дальний Восток

"Выбор острова Русский в качестве "места прописки" компании "Интеррос капитал" также не случаен", - отметил Потанин в своем посте в Facebook.

"Интеррос" намерен стать якорным инвестором российского Дальнего Востока, где уже осуществляет ряд крупных бизнес-проектов, включая строительство курорта "Парк Три Вулкана" на Камчатке и созданный этой осенью венчурный фонд "Восход", который будет инвестировать в высокотехнологичные проекты и стартапы, сообщил Потанин.

Таким образом, по словам бизнесмена, регистрация в САР на острове Русский позволит "Интерросу" "эффективнее осуществлять вложения в эти и другие российские проекты, а также станет важным сигналом для других инвесторов и, в итоге, будет способствовать развитию экономики всего Дальневосточного региона".

Закон о перерегистрации из офшоров

Президент РФ Владимир Путин в феврале подписал закон, который снимает географические ограничения на редомициляцию (перерегистрацию) компаний из офшорных юрисдикций в специальные административные районы (САР) России. Закон о специальных административных районах был принят в 2018 году. В них могут перерегистрироваться компании из иностранных юрисдикций. Основная цель механизма - деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России. САР созданы на острове Русском (Приморье) и острове Октябрьском (Калининградская область).