ГКРЧ рассмотрит вопрос разработки плана использования радиочастот при подготовке к UEFA

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минцифры РФ до 30 марта 2022 года обеспечит рассмотрение Государственной комиссией по радиочастотам (ГКРЧ) вопроса разработки плана использования радиочастотного спектра в период подготовки финала Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Учитывая значимость и локальный характер применения Государственная комиссия по радиочастотам на базе информации о потребностях организаторов и участников для каждого объекта утверждает частотно-территориальный план для резервирования необходимых полос радиочастот и обеспечения их беспомехового применения во время подготовки и проведения мероприятий", - сообщили ТАСС в Минцифры, комментируя документ.

В министерстве добавили, что утверждение плана использования радиочастотного спектра является устоявшейся практикой и применяется уже много лет в отношении крупнейших социально-значимых мероприятий. "Предлагаемые изменения утверждают аналогичные нормы, которые применялись в отношении чемпионата мира по футболу 2018 года, Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата Европы по футболу 2020 года", - добавили в министерстве.