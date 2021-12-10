"Тинькофф банк" сообщил о восстановлении работы своего приложения

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Работа приложения "Тинькофф банка" восстановлена, однако часть пользователей все еще может испытывать затруднения с проведением операций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Работа приложения восстановлена, у некоторых пользователей еще могут наблюдаться затруднения с работой чата и частью операций", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пользователи мобильного приложения "Тинькофф" столкнулись с проблемами в работе программы. По состоянию на 17:25 мск было зафиксировано 4 693 отчета о сбоях в работе соцсети.