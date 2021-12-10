В Чечне освоили 93% средств нацпроектов и выполнили большинство показателей

ГРОЗНЫЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни с начала 2021 года освоили 93% средств, выделенных на мероприятия национальных проектов. Кроме того, в регионе достигнуты 117 показателей, сообщил в пятницу председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"Финансирование нацпроектов в этом году составляет 25,1 млрд рублей. Напомню, что в рамках нацпроектов планируется приобретение, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство 226 объектов. На сегодняшний день большая часть задач в регионе исполнена. Так, из 117 показателей уже достигнуты 85, по остальному достижению - до конца года. Кассовое освоение бюджетных средств на данный момент - 93%, что делает Чеченскую Республику одним из лидеров среди субъектов СКФО", - отметил Хучиев.

В 2021 году на реализацию национальных проектов в регионах Северного Кавказа направили 107,5 млрд рублей. По данным полпредства, в разрезе национальных проектов кассовое исполнение по 9 из 13 осуществлено в округе выше средних показателей по стране.