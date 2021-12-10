Депутат предложил временные меры поддержки лесной промышленности из-за сбоя поставок в КНР

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Депутат государственной думы Александр Якубовский направит обращение в правительство РФ с предложением ввести временные меры поддержки лесной промышленности из-за перебоев грузовых перевозок через железнодорожные пункты пропуска на границе России и Китая, если ситуация не нормализуется.

"Если не будет сдвигов, планирую направить в адрес правительства обращение на следующей неделе [с предложением] предусмотреть возможность моратория на запрет экспорта для той продукции, которая в настоящий момент остановлена на пропускных пунктах по вине китайской стороны", - сообщил Якубовский ТАСС в пятницу.

Ранее Ассоциация лесозаготовителей и лесоэкспортеров Иркутской области направила письмо в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова с просьбой вмешаться в ситуацию. В письме отмечалось, что на границе с Китаем образовались значительные заторы движения поездов после того, как власти КНР ввели ограничения на ввоз отдельных категорий товаров из России. В частности, через пункты пропуска Забайкальск, Гродеково и Наушки. В тексте указано, что образовалось скопление 1 тыс. товарных вагонов на Восточно-Сибирской железной дороге и 6 тыс. вагонов на Забайкальской и Дальневосточной. Это приводит к тому, что предприятия несут убытки, связанные со срывом контрактных обязательств, остановкой производств, штрафами за простой вагонов. Прямые потери в ассоциации оценивают в 1,1 млрд рублей.

"На самом деле, если экспортеры понесут такие колоссальные убытки, это может привести к сокращению рабочих мест, задержке выплаты заработной платы, возможное приостановление практики заключения договоров о социальном партнерстве с муниципалитетами, которые, например, у нас в Иркутской области довольно часто применяются, и которые позволяют муниципалитетам привлекать дополнительное финансирование для нужд районов и поселений", - прокомментировал Якубовский.

Он также выразил надежду, что у России и Китая партнерские отношения, и у правительства РФ "должно хватить инструментов, чтобы ситуация с таким неожиданным закрытием пропускных пунктов была разрешена без ущерба для экономики нашей страны".

Ситуация на границе

Ранее сообщалось, что власти Китая ввели новые ограничения на ввоз отдельных категорий товаров из РФ. В частности, с 29 ноября на железнодорожной станции Суйфэньхэ временно не принимаются из России крытые вагоны с товарами, требующими ручной разгрузки, а также неконтейнерные грузы, такие как уголь, железная руда, удобрения, целлюлоза и сельхозпродукция. С 1 декабря ограничительные меры введены на железнодорожном пункте пропуска "Забайкальск - Маньчжурия", они распространились и на лесные ресурсы, за исключением грузов в контейнерах. Китайская сторона мотивировала ограничения ухудшением эпидемической обстановки.

30 ноября РЖД сообщила об остановке приема грузов в адрес погранпереходов "Гродеково - Суйфэньхэ" и "Забайкальск - Маньчжурия". Эта мера не коснулась контейнерных перевозок. Как отметила компания, о сроках возобновления приема грузов китайской стороной пока неизвестно. На сети железных дорог находится 6,2 тыс. вагонов с грузами, подпадающими под эти ограничительные меры.