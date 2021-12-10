Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 1,24-1,39%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Инвесторы в пятницу сокращали свои позиции из-за "фактора пятницы" и приближающихся заседаний ФРС США и ЦБ РФ. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи просел на 1,39% - до 3760,23 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,24%, до 1612,25 пункта.

Доллар на 18:56 мск снизился на 0,22% - до 73,46 рубля, евро - на 0,2%, до 83,03 рубля.

"Фиксация прибыли могла быть обусловлена дефицитом драйверов для дальнейшего роста, а также фактором пятницы. Кроме того, на рынках проявляли осторожность перед публикацией данных по потребительской инфляции в США. ИПЦ в годовом выражении в ноябре ожидаемо вырос до 6,8% с 6,2% месяцем ранее. Это максимальные уровни за четыре десятилетия", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

В китайском ЦБ, реагируя на присвоение агентством Fitch рейтинга "ограниченный дефолт" компании Evergrande, заявили, что риски, связанные с отдельными компаниями, не должны подорвать финансовую систему в долгосрочной перспективе, добавляет эксперт.

Корпоративный сектор

Против снижающегося рынка в лидеры роста выбиваются привилегированные акции "Транснефти" (+5,39%) на планах компании по дроблению акций и переходу на выплату дивидендов дважды в год. "Дробление акций позволит сделать бумаги доступнее розничным инвесторам, что должно способствовать увеличению ликвидности по ним", - поясняет инвестиционный стратег "ВТБ мои инвестиции" Александр Щербаков.

Лидером снижения вновь стал финансовый сектор, который в течение недели лишь в четверг смог продемонстрировать рост. Наибольшую динамику продемонстрировали акции ВТБ (-2%), которые продолжают корректироваться, бумаги компании вернулись к уровням июля текущего года. Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (-1,5% и -0,8% соответственно) вновь снижаются, предпринимая попытки преодолеть уровень поддержки на отметке в 300 рублей, отмечает ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов.

В аутсайдерах находятся и акции "Акрона" (-8,59%), которые снижаются после роста на 11% накануне, игнорируя последний день для получения дивидендов в бумагах, уточняет Щербаков.

Прогнозы экспертов

На будущей неделе ключевым событием станет заседание ФРС, оно будет сопровождаться обновлением макроэкономических прогнозов. "Федрезерв будет исходить в своих действиях и планах исходя из текущей макроэкономической картины, прежде всего, состояния рынка труда и инфляционной картины. Как ранее заявлял глава ФРС Джером Пауэлл, на предстоящем заседании будет обсуждаться вопрос об ускорении сворачивания программы количественного смягчения", - отмечает Бахтин. В этой связи в начале будущей недели многие участники торгов предпочтут занять выжидательную позицию, считает эксперт.

Также в будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК. В свете этого нефтяные цены могут быть более волатильными. Выхода важной макростатистики в этот день не ожидается, уточняет Бахтин.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 13 декабря может формироваться в пределах 3750-3850 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара -73-74,2 рубля.