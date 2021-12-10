Экспорт российского химпрома в ЕС может сократиться до 60% в 2030-2035 годах

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем экспорта российской химической продукции в страны Евросоюза может сократиться до более 60% в 2030-2035 годах из-за трансграничного углеродного регулирования (CBAM, Carbon Border Adjustment Мechanism) в случае, если оно затронет выбросы от производства электроэнергии. Об этом говорится в отчете "Россия и глобальный переход на низкоуглеродное развитие: риски и новые возможности", подготовленном Всемирным банком совместно с Высшей школой экономики.

"Если выбросы Scope 2 (сфера охвата выбросов в атмосферу, связанных с производством электроэнергии - прим. ТАСС) покрываются CBAM, объем экспорта из России в ЕС сократится примерно на 7%. Наибольшее сокращение экспорта в ЕС может быть в химической продукции (более 60% в 2030-2035 годах), минеральной продукции (30-40%), электроэнергии (около 30%)", - сказано в документе.

Также снижение экспорта коснется металлургии и угольной промышленности - порядка 20% в каждом сегменте. При этом в отчете отмечается, что снижение объема экспорта в ЕС будет частично компенсировано увеличением экспорта в другие регионы.

В случае, если CBAM будет наложен только на прямые выбросы предприятия при производстве (Scope 1), это приведет к потере в среднем менее 3% реального экспорта России в ЕС в 2030-2035 годах, отмечается в отчете.

Ранее в материалах основных направлений налоговой политики к проекту федерального бюджета, внесенного в Госдуму в конце сентября этого года, прогнозировалось, что трансграничное углеродное регулирование затронет 2,4% всего российского экспорта, или 5,7% от экспорта, идущего в Европу.

Углеродное регулирование

Предложения по введению CBAM (Carbon Border Adjustment Мechanism) были опубликованы Еврокомиссией летом этого года в рамках комплексного пакета климатических мер по сокращению выбросов на 55% к 2030 г. CBAM распространяется на электроэнергетику, производство железа и стали, алюминия, цемента и удобрений. Предполагается, что с 1 января 2023 до конца 2025 года будет действовать переходный период углеродного регулирования. С 2026 года механизм вступит в силу.