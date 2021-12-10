В новых генпланах на Кубани предусмотрят дорожные проекты для исключения пробок

ТАСС, 10 декабря. Власти Краснодарского края, одного из основных курортных регионов РФ, в процессе актуализации генеральных планов городов намерены предусмотреть возможность реализации дорожных проектов, в том числе за счет федеральной поддержки, для решения проблемы пробок. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил ТАСС в пятницу на площадке форума "Сделано в России".

В летний период загруженность дорог в Краснодарском крае достигает пика, на трассах, ведущих к черноморскому побережью, образуются пробки. В регионе высокими темпами реализуют госпрограммы по ремонту дорог, работы ведутся в том числе на трассах, ведущих к черноморскому побережью.

"Краснодарский край - это курорт всей страны: к нам на территорию региона в летний период в сутки въезжают до 75 тыс. автомобилей. Нецелесообразно говорить о развитии наших муниципальных образований, если мы не предусмотрим транспортные артерии. Мы сбалансируем возможности края, в том числе при поддержке Марат Шакирзяновича Хуснуллина, проанализируем, где мы можем решить проблему потенциального возникновения пробок, предусмотрев корректировки генпланами", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что эта тема уже обсуждалась им с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным в ходе выставки "Транспортная неделя". С 2015 года в Краснодарском крае построили и отремонтировали почти 4 тыс. км дорог, в 2022 году дорожный фонд Краснодарского края составит 37,9 млрд рублей: планируется построить, отремонтировать и реконструировать порядка 300 км дорог. В 2022 году начнется строительство "Восточного коридора" в Краснодаре.

О ситуации в регионе

В летний период загруженность дорог в Краснодарском крае достигает пика, на трассах, ведущих к Черноморскому побережью, образуются пробки, заторы возникают и в населенных пунктах региона, через которые следует транзитный транспорт из-за отсутствия объездов. Нагрузка на транспортную инфраструктуру Кубани еще больше увеличилась после открытия Крымского моста. Также ранее сообщалось, что кроме транзитного транспорта и курортной составляющей проблема пробок в регионе вызвана высокой долей миграции населения. Вениамин Кондратьев заявлял, что, по предварительным результатам переписи населения в 2021 году, численность жителей Краснодарского края превышает 7 млн человек. Предыдущая перепись проводилась в 2010 году. Ранее численность населения в крае составляла 5,6 млн человек.

В регионе на протяжении последних лет по поручению губернатора ведется активная работа по приведению в порядок ведущих к побережью трасс и муниципальных дорог, строительство новых за счет регионального бюджета и федеральных госпрограмм. Также а регионе разрабатывают новые генеральные планы основных курортных муниципалитетов - Сочи, Геленджика, Анапы, Новороссийска, Туапсинского района и Горячего Ключа - для определения функциональных зон и перспективного развития территорий.