Программа водородной энергетики создаст экспортоориентированную отрасль

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Комплексная национальная Программа развития низкоуглеродной водородной энергетики России даст старт ускоренному становлению новой экспортоориентированной отрасли. Группа "Роснано" продолжает участие в ее разработке, сообщили в пятницу в пресс-службе Группы.

В создании Программы участвуют 26 крупнейших энергетических, нефтегазовых, химических и технологических компаний РФ, а также финансовых организаций. Ее презентация правительству РФ планируется в 1 квартале 2022 года.

"Разработка и утверждение национальной Программы - это важный своевременный шаг, который даст старт ускоренному становлению новой экспортоориентированной отрасли низкоуглеродной водородной энергетики РФ в ответ на внешнеэкономические вызовы и формируемые возможности в связи с глобальным процессом энергоперехода", - приводит пресс-служба слова руководителя Инвестиционного дивизиона УК "Роснано" Алишера Каланова.

Отмечая интерес крупного бизнеса в развитии водородной энергетики, участники новой отрасли достигли договоренностей о создании в 2022 году Российского Водородного Союза. Он объединит участников, сформирует площадку для координации действий и формирования консолидированных позиций, а также обеспечит взаимодействие с международными компаниями в сфере водородной энергетики.

Также в планах Группы "Роснано" в 2022 году продолжить работу по реализации проектов, отвечающих ESG принципам, обеспечивающих внедрение зеленых технологий и снижение углеродного следа. Данные направления включают формирование углеродно-свободных зон - Carbon Free Zone в России, а также создание специализированного Фонда по инвестициям в технологии зеленой экономики: технологии декарбонизации, возобновляемой энергетики, водородной энергетики, низкоуглеродного транспорта и другие направления.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.