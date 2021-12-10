Глава УК "Роснано" заявил, что группа заходит в проекты с гарантированным рынком сбыта

СИРИУС /Федеральная территория/, 10 декабря. /ТАСС/. Группа "Роснано" заходит в проекты с гарантированным рынком сбыта. Об этом сказал председатель правления УК "Роснано" Сергей Куликов в ходе пленарного заседания Конгресса молодых ученых, сообщили в пятницу в пресс-службе Группы.

"Мы как наукоемкий инвестор стараемся отличать хайп от тренда и заходим в проекты исключительно с соинвесторами в начале и гарантированным рынком сбыта. Водородная энергетика, химия газовых переделов, возобновляемые источники энергии - все проекты складываются именно по этой формуле", - приводит пресс-служба слова Куликова.

Группа "Роснано", отметили в пресс-службе, концентрируется на ESG-повестке и инновационных проектах, способных изменить модель производства и модель потребления. Еще один вектор - решение фундаментальных задач.

В частности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП) Группы "Роснано" является партнером Минобрнауки России в развитии технологического предпринимательства. С 2022 года ФИОП станет оператором создания сети 15 университетских стартап-студий. Первый проект, благодаря совместным усилиям, уже запущен в университете ИТМО в 2021 году.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работает 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.

Конгресс молодых ученых открылся в среду в парке науки и искусства "Сириус" на одноименной федеральной территории. Форум является одним из ключевых событий Года науки и технологий в России и ознаменует его завершение.