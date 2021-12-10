Птицефабрика в ульяновском поселке Мирный восстановила свою работу после реконструкции

УЛЬЯНОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Крестьянско-фермерское хозяйство (КФХ) "Возрождение" помогло восстановить работу обанкротившейся птицефабрики в поселке Мирный, которая в советское время снабжала продукцией всю Ульяновскую область. Руководитель птицефабрики Сергей Лугаськов сообщил журналистам, что новый инвестор приступил к реконструкции более года назад.

"Чуть более года назад появился новый инвестор Мартынов Вадим Станиславович, который активно взялся за восстановление птицефабрики, вложил сюда колоссальные деньги. Сегодня мы имеем 18 готовых цехов, и мы их засаживаем каждые четыре дня по 31 тыс. голов. Здесь есть убойный цех, полностью готовый к забою, восстановленный инкубатор на 540 тыс. голов", - пояснил руководитель предприятия.

Сам Лугаськов пришел работать на птицефабрику сразу после окончания школы. "Будучи 17-летним парнем я в этом цехе делал пусконаладку в 1976 году. Дошел до руководителя птицефабрики, но с 2000-го года данное предприятие "мотало" во все стороны. Не было настоящего инвестора, были банкротства дважды. Инвестиции сюда не вливались никакие, реконструкции не было", - сказал он.

В 2015 году птицефабрика полностью остановилась. Сотрудники были вынуждены искать новую работу, многим пришлось уехать на заработки. Лугаськов считает, что сейчас в развитии птицефабрики началась новая эпоха. В связи с высокой для региона зарплатой - около 35-40 тыс. рублей - на предприятие стали возвращаться прежние сотрудники. "Многие возвращаются, процентов 80 из коллектива - это люди, у которых ностальгия по птицефабрике, они вернулись и работают в цехе. Это не только жители нашего поселка, но и близлежащих населенных пунктов, муниципальных образований", - отметил он.

По словам и.о. министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области Михаила Семенкина, проект реконструкции птицефабрики будет реализован в два этапа. В первую очередь пройдет запуск 18 птицеводческих цехов с общей численностью птицы 540 тыс. голов. Производственная мощность составит около 5 тыс. тонн мяса птицы ежегодно и двух цехов маточного поголовья. Второй этап - запуск 32 птицеводческих цехов с общей численностью птицы 1 060 тыс. голов. Производственная мощность составит около 11 тыс. тонн мяса птицы ежегодно и десять цехов маточного поголовья. Полная реализация проекта обеспечит производственную мощность около 16 тыс. тонн мяса птицы ежегодно и 16 млн штук инкубационного яйца бройлера.

Во времена СССР птицефабрика в поселке Мирный была крупнейшей в области. Здесь одновременно выращивалось не менее 1,5 млн голов птицы. В начале 2000-х птицефабрика "Ульяновская" обанкротилась в результате финансового кризиса. Мордовское агропромышленное объединение (МАПО) с 2007 года начало реконструкцию и модернизацию птицеводческих помещений. В связи с тяжелым финансовым положением птицефабрики и ростом кредиторской задолженности, сложившейся из-за высокой стоимости кормов в 2013 году в связи с их дефицитом после засухи в 2010, 2012, 2013 годах, руководством МАПО в 2015 году было принято решение по остановке производственной деятельности предприятия. По итогам проведенных в 2020 году правительством Ульяновской области с ООО "КФХ Возрождение" переговоров достигнута договоренность по реализации проекта, предусматривающего реконструкцию имущественного комплекса птицефабрики.