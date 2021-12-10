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Энергетический кризис в Европе

Правительство Молдавии заверило, что не допустит задолженности перед "Газпромом" в декабре

При этом вице-премьер страны Андрей Спыну подтвердил информацию о финансовых трудностях газораспределительной компании "Молдовагаз", которая не может собрать нужную сумму

КИШИНЕВ, 10 декабря. /ТАСС/. Правительство Молдавии не допустит повторения кризисной ситуации, когда "Газпром" едва не прекратил в ноябре подачу газа в республику из-за задолженности перед ним по текущим платежам. В этом в интервью телеканалу Moldova-1 в пятницу заверил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

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"Согласно контракту, газ необходимо оплачивать до 20 числа каждого месяца. По моей информации, в понедельник будут выплачены деньги за объемы, потребленные в ноябре. И до 20 декабря будет переведен аванс за следующий месяц", - сказал Спыну.

При этом он подтвердил информацию о финансовых трудностях газораспределительной компании "Молдовагаз", которая не может собрать нужную сумму. "Согласно цифрам, которыми я располагаю, будет небольшая разница [в балансе]. Если денег не хватит, то это будет маленький дисбаланс. Эта будет не та сумма, что в ноябре, когда не хватало более $70 млн", - отметил вице-премьер.

Ранее наблюдатели высказали опасность повторения ситуации, когда компания "Молдовагаз" не смогла вовремя рассчитаться по текущим платежам с "Газпромом". По их словам, на этот раз проблемы может спровоцировать так называемый кассовый разрыв из-за разницы в потреблении между осенними и зимними месяцами. В этот период потребление резко возрастает. При этом молдавские потребители оплачивают счета по факту, а "Молдовагаз" должна перевести аванс российскому холдингу.

В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Важным пунктом договоренностей было направление Молдавией в срок текущих платежей за газ. В ноябре Молдавия просрочила платеж. Тогда российский холдинг уведомил ее о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по контракту.

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