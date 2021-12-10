Кипрская компания "Интеррос" стала резидентом САР в Приморье

ТАСС, 10 декабря. Компания "Интеррос" завершила перемещение своей зарубежной компании "Интеррос Капитал" и стала пятым резидентном САР на острове Русский в Приморье. Об этом сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Группа "Интеррос" завершила перемещение своей зарубежной компании "Интеррос Капитал" из кипрской юрисдикции в Специальный административный район (САР) на острове Русский (Дальний Восток, Россия), став пятым резидентом преференциального режима", - сказано в сообщении.

Компания будет осуществлять инвестпроекты на территории ДФО, включая создание нового курорта "Парк Три Вулкана", призванного развивать ответственный туризм на Камчатке, и деятельность инвестиционного венчурного фонда "Восход", который будет заниматься инвестициями в высокотехнологичные проекты и стартапы.

"Компания "Интеррос" - стратегический инвестор, мы приветствуем редомициляцию в России - в специальном административном районе на острове Русский. Рассчитываем на то, что группа "Интеррос" продолжит осуществлять эффективные инвестиции в различных секторах российской экономики - в первую очередь, на Дальнем Востоке и в Арктике. Будем оказывать всю необходимую поддержку по линии правительства РФ и институтов развития", - отметил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По данным КРДВ, в САР работают компании, решившие сменить иностранную юрисдикцию на российскую (процесс называется редомициляция). Резидент САР получает налоговые и административные льготы, а российская экономика - приток дополнительных капиталов.

"Регистрация в Специальном административном районе на острове Русский позволит "Интерросу" эффективнее инвестировать в свои российские проекты, в том числе расположенные на территории Дальневосточного и Арктического регионов. Считаю, что переезд "Интерроса" в Специальный административный район на острове Русский придаст новый импульс экономике всего Дальневосточного региона, станет важным сигналом для других инвесторов, сделает российский бизнес еще более нацеленным на развитие России", - приводятся в сообщении слова президента "Интерроса" Владимира Потанина.

Другие резиденты

В КРДВ напомнили, что на острове Русский, уже действуют четыре резидента САР, это компании "Финвижн Холдингс", "Доналинк", "СУЭК ЛТД" и "Колмати".