"Газпром" рассчитывает создать опытный образец подводного робота в 2024 году

БОВАНЕНКОВО /ЯНАО/, 10 декабря. /ТАСС/. ПАО "Газпром" считает создание подводной робототехники одним из приоритетных направлений импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе России, сообщил заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов в ходе совещания с вице-премьером РФ Юрием Борисовым. Согласно презентации компании, опытный образец разрабатываемого ей необитаемого подводного аппарата может быть готов в 2024 году.

"В качестве примера можно назвать разработку телеуправляемого необитаемого подводного аппарата (ТНПА) тяжелого класса для выполнения подводно-технических работ при обустройстве и эксплуатации объектов подводной добычи. Результаты проекта будут также востребованы на лицензионных участках и других компаний, таких как "Роснефть", "Лукойл". И с целью реализации этого проекта необходимо заключение Минпромторгом России государственного контракта с ОСК (Объединенной судостроительной корпорацией) на выполнение опытно-конструкторской работы по созданию комплекса с ТНПА в рамках реализации государственной программы "Развитие судостроения", - сказал Маркелов.

Он отметил, что глубина погружения аппаратов составит до 3 тыс. м, масса - до 100 тонн, температура эксплуатации - от 20 до 50 градусов Цельсия. Согласно презентации "Газпрома", опытный образец комплекса с ТНПА может быть создан в 2024 году, головной серийный образец - в 2025 году.

Также Маркелов подчеркнул необходимость консолидации Минпромторгом России спроса на данные аппараты с последующим заключением долгосрочных контрактов.