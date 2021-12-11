В КЧР планируют начать реконструкцию дороги Кисловодск - Карачаевск в 2022 году

ЧЕРКЕССК, 11 декабря./ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) проведут реконструкцию дороги Кисловодск - Карачаевск, которая соединяет курорты республики и Ставропольского края. Работы планируется начать в 2022 году, сказал глава республики Рашид Темрезов во время прямой линии с жителями региона.

"У меня недавно была встреча с вице-премьером РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, где было дано поручение и Росавтодору и Минтрансу РФ о выделении денежных средств. Мы в следующем году будем заниматься проектно-сметной документацией, которая в принципе уже готова, но мы ее доработаем. Думаю, что в 2022 году мы уже имеем возможность приступить к реконструкции дороги", - сказал Темрезов.

По его словам, дорога связывает курорты Ставрополья и Карачаево-Черкесии. "Я считаю, что это одна из самых красивых и живописных дорог, где на каждом метре можно останавливаться и любоваться природой", - добавил руководитель региона.

В 2022 году, как ранее сообщили ТАСС в министерстве финансов республики, власти региона планируют выделить на ремонт и содержание дорог республиканского значения более 1,9 млрд рублей.

Ранее министр строительства и ЖКХ региона Евгений Гордиенко сообщил, в КЧР до конца 2023 года планируется провести ремонт около 200 километров дорог. В текущем году будет отремонтировано 35 участков дорог и три моста местного значения. В 2020 году произведен ремонт 124 км автомобильных дорог.