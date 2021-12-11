Украина подаст иск против ЕС за отказ Польши увеличить число разрешений на перевозки

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Украина готовится в ближайшие дни подать иск против ЕС, поскольку Польша отказывается увеличить число разрешений на грузоперевозки для Киева в 2022 году. Об этом сообщил заместитель министра экономики Украины - торговый представитель страны Тарас Качка на конференции "Пять лет экономического сотрудничества Евросоюз - Украина в свете Соглашения о зоне свободной торговли".

"Поскольку это решение (польской стороны) противоречит Соглашению о зоне свободной торговли, это будет причиной иска в ближайшие дни Украины против ЕС", - цитирует его агентство Укринформ. По его словам, такая позиция польской стороны разрушает торговлю не только украинских, но и европейских компаний. Вместе с тем Качка выразил надежду, что ситуация все же изменится, поскольку в противном случае Киев может прибегнуть к ответным ограничительным мерам.

Отмечается, что Польша ранее согласилась предоставить Украине в 2022 году 160 тыс. разрешений на грузоперевозки, тогда как Киев просит увеличить эту квоту до 200 тыс.

С 1 января 2016 года в силу вступило Соглашение между ЕС и Украиной об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли. Документ является частью Соглашения об ассоциации ЕС и Украины. В рамках зоны свободной торговли ЕС ввел для Украины тарифные квоты на 36 видов продуктов, которые Киев может продавать без пошлин только в ограниченных объемах. Как только квота исчерпывается, вводятся ввозные пошлины. Соглашение об ассоциации Украины и ЕС вступило в силу 1 сентября 2017 года. Оно регулирует постепенное экономическое и политическое сближение Украины и стран ЕС.

В марте председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что ЕС в текущем году намерен пересмотреть условия соглашения об ассоциации с Украиной. Киев рассчитывает достичь большего прогресса в сотрудничестве в рамках соглашения.