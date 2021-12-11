В России на гражданских самолетах планируют внедрить систему, заменяющую радиосвязь

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Систему связи через короткие текстовые сообщения вместо радиопереговоров планируют внедрить в России для гражданских авиалайнеров. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора концерна ВКО "Алмаз-Антей" по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

"Одним из ключевых аспектов будущей системы управления воздушным движением в России является цифровой обмен данными между бортом (пилотом) и наземной системой организации воздушного движения (диспетчером)", - сказал Савицкий, отвечая на вопрос о том, какие новые системы управления воздушным движением планируется внедрить в России.

Замглавы концерна уточнил, что такие системы во всем мире называются CPDLC (Controller-Pilot Data Link Communications) или связь "диспетчер - пилот" по линии передачи данных. "Это технология, активно внедряемая сейчас провайдерами аэронавигационного обслуживания во всем мире", - отметил собеседник агентства.

"Применение CPDLC позволит устранить ряд ограничений речевой связи, таких как перегруженность речевых каналов, неправильное понимание или неправильная интерпретация информации из-за плохого качества связи и искажения сигнала", - сообщил Савицкий.

Он выразил уверенность в том, что в будущем связь с воздушным судном будет работать преимущественно с помощью цифровой линии передачи данных, что обеспечит более эффективную связь между наземными и бортовыми системами, своевременное предоставление требуемых данных о рейсе, а также более эффективную координацию и передачу управления между органами управления воздушным движением. "Все это уменьшит загрузку диспетчеров и пилотов и позволит повысить пропускную способность системы управления воздушным движением", - констатировал замглавы холдинга.