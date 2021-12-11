Bloomberg: власти США не обнаружили проблем с безопасностью полетов Blue Origin

ТАСС, 11 декабря. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США в пятницу заявило, что не выявило проблем, связанных с безопасностью полетов ракет частной аэрокосмической компании Blue Origin. Об этом говорится в имеющемся в распоряжении агентства Bloomberg заявлении ведомства.

По его информации, расследование было закрыто после того, как "не было обнаружено конкретных проблем с безопасностью".

Газета The Wall Street Journal 1 октября сообщила, что власти США изучают степень обеспечения безопасности в компании Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса. В статье говорилось, что в ФАУ поступила жалоба на качество производимых компанией ракет. Письмо с жалобой подписали более 20 бывших и нынешних сотрудников Blue Origin. По их мнению, руководство компании ставило скорость разработки и сборки ракет выше их характеристик, затрагивающих безопасность полетов.

Представители Blue Origin тогда же заверили, что компания полностью придерживается своих стандартов в обеспечении безопасности.

20 июля 2021 года Blue Origin успешно осуществила первый суборбитальный полет корабля New Shepard с пассажирами на борту. Среди них был и глава компании Безос. Его предприятие разрабатывает ракеты-носители, осваивает космический туризм и в перспективе намеревается создать тяжелую транспортную космическую систему под названием New Armstrong, в честь астронавта NASA Нила Армстронга - первого человека, ступившего на поверхность Луны в 1969 году.