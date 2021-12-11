Отчисления в бюджет Москвы от почтовых и курьерских организаций выросли на 24,2% за год

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Отчисления в бюджет Москвы от почтовых и курьерских организаций выросли за девять месяцев года на 24,2% и составили 4,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.

"Почтовые и курьерские организации Москвы за девять месяцев 2021 года перечислили в столичный бюджет 4,2 млрд рублей. Это на 24,2% больше, чем в 2020 году, и на 46,3% выше показателя за аналогичный период 2019 года", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

По его словам, в 2021 году сектор почтовых и курьерских услуг показывает уверенный рост налоговых поступлений не только по сравнению с 2020 годом, но и с допандемийным 2019. Так, за девять месяцев 2021 года в московский бюджет поступило около 692 млн рублей в виде налога на прибыль, что на 67,6% больше поступлений за аналогичный период 2020 года и более чем в 3,2 раза превышает показатель 2019 года. Объем платежей по НДФЛ в январе-сентябре 2021 года составил 3 млрд рублей, это на 15,9% больше НДФЛ за аналогичный период 2020 года и на 26,4% 2019 года.

Министр добавил, что поступления налогов по специальным налоговым режимам, на которых работают многие специализирующиеся на курьерской доставке организации малого бизнеса и самозанятые, составили более 259,2 млн рублей, превысив на 37,7% показатель аналогичного периода 2020 года и на 65,2% 2019 года.

"Услуги курьерской и почтовой связи в Москве оказывает около 700 компаний и предпринимателей, в отрасли занято более 43 тыс. человек. В 2020 году в Москве было перевезено более одного миллиона тонн почтовых отправлений автомобильным транспортом и более 23 тыс. тонн - воздушным", - уточнил Пуртов.