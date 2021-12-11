Эксперт: цена шампанского перед Новым годом выросла за год на 14% в несетевой рознице

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Цена одного из атрибутов празднования Нового года - игристого вина - в несетевой рознице выросла за год на 14%, до 317 рублей, в сетевой - на 5%, сообщили ТАСС опрошенные эксперты индустрии.

"По данным ИТ-компании "Эвотор" (обрабатывает данные чеков 800 тыс. смарт-терминалов компании в несетевой рознице на всей территории страны), средняя цена бутылки шампанского (игристого вина) в несетевой рознице составила в ноябре 317 рублей. За год шампанское подорожало на 14%", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы "Эвотора".

В Москве средняя стоимость шампанского составила 491 рубль, в Санкт-Петербурге - 422 рубля. Дороже всего игристое вино в Якутии - 546 рублей. В Красноярском крае шампанское в среднем стоит 321 рубль, в Краснодарском крае - 315 рублей, в Калининградской области - 281 рубль, в Нижегородской области - 260 рублей, в Челябинской области - 239 рублей, в Чувашии - 203 рубля, добавляют в "Эвоторе".

Перед Новым годом цены на шампанское не обязательно вырастут. К примеру, в 2020 году средняя стоимость игристого вина в ноябре и декабре не менялась, отмечают эксперты.

"На полках "Ашан" представлено шампанское как из стран зарубежья, так и из винодельческих регионов России. Что касается цены, то мы фиксируем незначительное повышение в размере 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы торговой сети "Ашан".

Предпочтения потребителей

Опрошенные ТАСС ретейлеры отмечают, что в целом уровень продаж игристых вин в 2021 году остается на уровне прошлого. При этом в начале декабря в "Пятерочке" спрос на категорию игристых вин увеличился на 6% в штуках по сравнению с 2020 годом, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Х5 Group, куда входит сеть "Пятерочка". По данным аналитического ресурса "Чек индекс" "Платформы ОФД" (обрабатывает чеки с 1 млн кассовых аппаратов по всей России), за период с 1 по 8 декабря средний чек покупки шампанского составил 460 рублей, что на 3% выше, чем в 2020 году.

Россияне в основном предпочитают аналоги традиционного "советского" шампанского. Так, доля проданных в ноябре в несетевой рознице бутылок полусладкого шампанского составила в ноябре 77%, брюта - 16%, а доля розового и красного шампанского составила в продажах только 13%, отмечают в "Эвоторе".

Как сообщил ТАСС представитель пресс-службы "Магнита", с 22 ноября по 9 декабря по сравнению с прошлым годом на 25% выросли продажи белого полусухого игристого вина, на 16% - белого сладкого и на 4% - розового полусладкого. Самые популярные бренды в 2021 году - "Дербентский завод игристых вин", "Абрау-Дюрсо", Bosca и Lavetti.