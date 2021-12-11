Минздрав Аргентины получил почти 21 млн доз "Спутника V" с начала поставок

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Аргентины получило почти 21 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" для распределения по регионам с начала поставок. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

По данным Минздрава, из России в Аргентину было доставлено в общей сложности 14 683 210 доз, из которых 10 125 655 приходится на первый компонент, 4 557 555 - на второй. Еще 6 296 395 доз - 1 635 145 доз первого компонента и 4 661 250 доз второго компонента - передала ведомству компания Richmond, которая производит вакцину в Аргентине на основе активного вещества, получаемого из России.

В Минздраве не смогли ответить на вопрос, сколько доз "Спутника V" уже было использовано в стране, поскольку "этим вопросом заведует каждый регион отдельно". Согласно последнему опубликованному ведомством отчету о безопасности вакцин, по состоянию на 31 августа, когда в Аргентине как минимум одну прививку сделали более 80% совершеннолетних, в республике было введено 13 057 335 доз российского препарата. Из этого доклада следует, что частота госпитализаций после вакцинации российским препаратом в Аргентине составляет 0,65 случая на 100 тыс. введенных доз, что составляет 0,0006%.

В целом в Аргентине, население которой составляет 45,8 млн человек, с начала пандемии как минимум одну прививку сделали более 37,2 млн человек, полностью вакцинированы 30,9 млн. Среди них президент Аргентины Альберто Фернандес, который сделал уже три прививки российской вакциной. Помимо "Спутника V" в республике для иммунизации населения используют препараты, разработанные компаниями AstraZeneca, Moderna, Pfizer и Sinopharm, часть жителей была привита комбинированной схемой, при которой первой дозой был "Спутник V", а второй - препарат AstraZeneca или Moderna. От коронавируса в Аргентине вакцинируют не только совершеннолетних, но и детей от трех лет.

Ситуация в Аргентине

С начала пандемии в Аргентине коронавирусом заразились 5,35 млн человек, умерли 116,7 тыс. заболевших, из них 29 за последние сутки. К середине ноября в стране были сняты практически все карантинные ограничения, однако из-за появления нового омикрон-штамма коронавируса власти в конце ноября объявили, что намерены внедрить прививочный сертификат для посещения общественных мест. Таким образом правительство надеется мотивировать жителей, которые до сих пор не сделали вторую прививку от коронавируса, завершить свои прививочные схемы. О запуске системы с пропусками уже объявили две провинции.

В конце октября в научном журнале Американской медицинской ассоциации (JAMA) были опубликованы результаты проведенного в Аргентине исследование, согласно которым введение в ходе вакцинации в Аргентине гражданам старше 60 лет всех компонентов таких вакцин, как "Спутник V" и препараты AstraZeneca и Sinopharm, привело к сокращению смертности среди привитых на 96,6%. Также на 88% сократились случаи заражения среди них. Из 663,6 тыс. участников исследования 63% было привито "Спутником V", который был первой вакциной, поступившей в Аргентину.