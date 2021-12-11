Россия просит суд в США продлить приостановку разбирательства с экс-акционерами ЮКОСа

ВАШИНГТОН, 11 декабря. /ТАСС/. Россия просит федеральный суд американского столичного округа Колумбия продлить приостановку судебного разбирательства, в рамках которого экс-акционеры ЮКОСа пытаются взыскать с РФ $50 млрд. Это следует из документов, поступивших в пятницу вечером в электронную базу данных суда.

"РФ подает это ходатайство о продлении приостановки по данному делу", - сказано в документе. Российская сторона просит приостановить тяжбу до вынесения апелляционным судом Амстердама своего решения в рамках параллельного процесса по делу ЮКОСа.

В ноябре 2020 года судья федерального суда округа Колумбия Берил Хауэлл удовлетворила прошение РФ и распорядилась продлить приостановку рассмотрения дела до 18 ноября 2022 года или до тех пор, пока не будет изучена кассационная жалоба Москвы в Верховном суде Нидерландов в рамках параллельного судебного процесса в Гааге. 5 ноября 2021 года Верховный суд Нидерландов вынес свое решение. Он отменил постановление, вынесенное апелляционным судом Гааги о выплате Россией более $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа, и направил дело на пересмотр в апелляционном суде Амстердама.

В связи с вынесением вердикта Верховным судом Нидерландов вашингтонский суд ранее в декабре сообщил, что действие отсрочки истекает, однако российская сторона до 10 декабря может направить ходатайство о ее продлении, которое в дальнейшем будет рассмотрено судьей.

Дело ЮКОСа

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить более $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum.

Этот вердикт был обжалован в окружном суде Гааги, который встал на сторону Москвы, признав в апреле 2016 года решения арбитража недействительными и сняв с России обязательства по выплате упомянутой суммы. Однако вышестоящая инстанция - апелляционный суд Гааги - в феврале 2020 года отменила вердикт окружного суда и восстановила арбитражные решения, вновь обязав РФ выплатить упомянутую выше сумму. В мае 2020 года было объявлено, что Россия подала кассационную жалобу на это решение в Верховный суд Нидерландов.

Верховный суд в ноябре 2021 года отменил решение апелляционного суда Гааги, удовлетворив кассационную жалобу РФ по одному пункту, заключающемуся в том, что бывшие акционеры ЮКОСа совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве. Теперь апелляционный суд Амстердама должен пересмотреть решение, касающееся именно этого пункта. Апелляционные жалобы по другим пунктам, в том числе касающимся толкования положений Договора к Энергетической хартии, были отклонены, а решения по ним признаны окончательным.