Вьетнам с 1 января начнет восстанавливать регулярное международное авиасообщение

ХАНОЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Вьетнам с 1 января 2022 года начнет восстановление регулярного авиасообщения с другими странами, прерванного в марте прошлого года из-за пандемии. Соответствующее постановление подписал первый вице-премьер правительства республики Фам Бинь Минь, сообщила в субботу канцелярия вьетнамского кабмина.

Как отмечается в документе, на начальном этапе будут возобновлены регулярные коммерческие рейсы со странами и территориями с высоким уровнем пандемической безопасности, а также высоким уровнем вакцинации местного населения. В их числе Камбоджа, Китай, Лаос, Республика Корея, Сингапур, Соединенные Штаты, Таиланд, Япония, а также китайская провинция Тайвань.

Ранее на этой неделе все вьетнамские авиакомпании и предприятия наземного обслуживания в местных аэропортах призвали правительство как можно скорее восстановить международное авиасообщение. В обращении, направленном на имя премьер-министра Фам Минь Чиня, представители авиационной отрасли предупреждают о рисках, с которыми столкнется страна, если в ближайшее время полеты не возобновятся. Если реализация политики открытия будет слишком медленной, то Вьетнам может лишиться многих своих конкурентных преимуществ не только в глазах туристов, но и инвесторов, говорится в обращении.

С марта прошлого года границы Вьетнама из-за пандемии остаются закрытыми для большинства иностранных граждан. Въехать в республику могут лишь иностранцы с дипломатическими и служебными паспортами, а также представители определенных приоритетных категорий. В их число входят инвесторы, эксперты, бизнес-менеджеры, специалисты высокотехнологичных сфер и члены их семей. Всем прибывающим необходимо пройти обязательный семидневный карантин при наличии паспорта вакцинации или 14-дневный карантин, если такого свидетельства у них нет.

С прошлого месяца местные власти запустили так называемую программу туристической песочницы, разрешив въезд в ограниченное число регионов организованным группам иностранных путешественников.