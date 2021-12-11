Средний чек за поездку по России на поезде в 2021 году вырос на 6%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Средний чек за поездку по России на поезде, по предварительным данным, в 2021 году вырос на 6% и составил 2 128 рублей за билет в одну сторону. Об этом говорится в исследовании сервиса поездок и путешествий Tutu.ru.

По данным исследования, динамика разнонаправленная: есть немало маршрутов, где средний чек за год подрос, есть направления, где он существенно снизился. На большинстве популярных маршрутов из первой двадцатки фиксируется незначительная динамика среднего чека, в пределах 2-8%. А наиболее заметное снижение отмечено на направлениях: Пермь - Екатеринбург (-22%), Курган - Екатеринбург (-22%), Шадринск - Екатеринбург (-22%), Кунгур - Екатеринбург (-19%), Рубцовск - Новосибирск (-14%).

Чаще всего в 2021 году, выяснили в компании, путешествовали на поездах между Москвой и Санкт-Петербургом. Для поездки между двумя столицами оформлялся примерно каждый десятый билет (10,7%). На втором месте по популярности направление Москва - Нижний Новгород, в первую пятерку входят направления Москва - Брянск, Сочи - Краснодар и Москва - Владимир.

У путешественников из Москвы в список популярных железнодорожных направлений в 2021 году вошли Казань, Ярославль, Тула, Воронеж, Рязань, Смоленск, Белгород, Иваново, Курск, Калуга, Саратов, Орел и Анапа. А у путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Москвы, были востребованы поездки в Псков.

Эксперты отмечают, что в течение текущего года было заметно, как волны заболеваемости коронавирусом влияли на спрос на билеты, однако это влияние было не столь критично, как в первый год пандемии. "Сейчас каждая "волна" заболеваемости снижает спрос, по примерным оценкам, не более чем на 5-15% от "нормального". Но при этом мы видим, что из-за неопределенности люди стараются не торопиться с покупкой билетов и делают это ближе к дате поездки", - отметил руководитель направления "ЖД-билеты" Tutu.ru Александр Сисев, слова которого приводятся в исследовании.

Средний чек за железнодорожные билеты за рубеж составил, согласно предварительным данным, 3 264 рубля, это на 20% меньше, чем годом ранее. Пока восстановлено сообщение только с Белоруссией и Абхазией, с 12 декабря возобновляется сообщение с Финляндией. Больше всего поездок совершалось из Москвы в Минск, на это направление приходится четыре из 10 бронирований. На втором по популярности месте направление Санкт-Петербург - Минск. У путешественников из Москвы, помимо Минска, популярны другие белорусские города: Орша, Брест, Гомель, Могилев и Барановичи. У путешественников из Санкт-Петербурга, помимо Минска, популярностью пользуется Витебск.