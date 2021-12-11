В России планируют к 2030 году увеличить турпоток до 140 млн человек в год

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Двойной рост туристического потока в России запланирован к 2030 году, с 65 млн человек до 140 млн человек в год. Для этого требуется развитие инфраструктуры в регионах страны и улучшение качества сервиса, сообщил в ходе выступления в онлайн-формате на Владимирском инвестиционном форуме в субботу гендиректор корпорации Туризм.РФ Сергей Суханов.

"Одна из целей к 2030 году удвоить турпоток с 65 млн до 140 млн человек ежегодно. Это очень амбициозная задача, которая открывает нам не только ответственность, но новые возможности для развития регионов, для создания новых рабочих мест, притока инвестиций в инфраструктуру", - отметил он.

Суханов добавил, что в Центральном федеральном округе заметно растет внутренний туризм, объем планируемых инвестиций в туристическую отрасль, в последние годы увеличился номерной фонд в гостиницах. "Это задача <...> оперативно реагировать на растущую популярность внутреннего туризма. С количеством туристов растет и их требовательность к качеству инфраструктуры, сервиса. И от путешествий по России мы сегодня хотим, наверное, не меньше, а больше чем от путешествий за рубеж", - сказал Суханов.

Владимирский инвестиционный конгресс проходит в Суздале Владимирской области 9-11 декабря. Он проводится вместо Владимирского межрегионального экономического форума, который проходил с 2013 по 2018 годы. Первый конгресс прошел в декабре 2020 года в онлайн-формате. Второй открылся 9 декабря на площадке "Суздаль Арена".

В конгрессе принимают участие известные российские политики, бизнесмены, инвесторы, предприниматели. В рамках мероприятия создано 19 тематических секций, посвященных разным сферам инвестиционной деятельности. Планируется подписание соглашений между властями Владимирской области и инвесторами на общую сумму около 15 млрд рублей.