Нижегородские власти заключили контракт на продление метро до станции "Сенная"

ТАСС, 11 декабря. Власти Нижегородской области заключили контракт на проектирование и строительство метро до станции "Сенная", работы по строительству станции завершат до конца 2025 года, сообщается на сайте правительства России.

"Контракт на проектирование и строительство нового участка Автозаводской линии метрополитена в Нижнем Новгороде заключен 10 декабря. Согласно условиям контракта, строительство станции "Сенная" должно быть завершено до 31 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.

Нижегородская область направит на оплату по контракту миллиард рублей, полученный в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Подрядчику предстоит проработать два варианта прохождения будущей трассы метро до станции "Сенная": с промежуточными станциями "Оперный театр" и "Площадь Свободы". На новом участке ориентировочной протяженностью 3 км предусмотрено строительство двух станций мелкого заложения. Реализация проекта значительно улучшит транспортную доступность нагорной части города с учетом пропускной способности улиц исторического центра.

По планам, в Нижнем Новгороде планируется построить четыре новые станции метро. "Сенная" и "Оперный театр" станут продолжением Автозаводской линии, а станции "Варя" и "Сормовская" - продолжением Сормовско-Мещерской линии.

Нижегородский метрополитен состоит из двух линий. На Автозаводской располагается 11 станций метро. Поезда этой ветки следуют до станции "Горьковская" - единственной станции, располагающейся в нагорной части города. Сормовско-Мещерская линия состоит из пяти станций, все они находятся в заречной части Нижнего Новгорода.