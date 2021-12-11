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Первый миллиард рублей инфраструктурных кредитов выдали Нижегородской области

Средства направят на строительство новых станций метро

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Нижегородская область стала первым регионом, который получил средства по программе инфраструктурных кредитов. Регион заключил контракт по продлению метро на 1 млрд рублей, сообщается на сайте кабмина в субботу.

"Нижегородская область получила первый миллиард рублей в рамках инфраструктурного бюджетного кредита. Средства будут направлены на строительство новых станций метро. О заключении контракта на продление метро заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину доложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. <...> Марат Хуснуллин назвал знаковым событием освоение первого миллиарда инфраструктурных бюджетных кредитов в России", - говорится в сообщении.

Нижегородской области был выделен кредит на 8,37 млрд рублей на строительство инфраструктуры до 2026 года за счет финансирования по госпрограмме и с привлечением внебюджетных средств. Из выделенных средств 1 млрд рублей предполагается направить в 2021 году на проектирование строительства метро.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году. В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет.

Теги
РоссияНижегородская областьХуснуллин, Марат Шакирзянович
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