Белоруссия ввела временный запрет на вывоз пшеничной муки

МИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство Белоруссии ввело временный запрет на вывоз муки, произведенной из пшеницы и спельты. Соответствующее постановление Совета министров опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

Установлено, что мука из мягкой пшеницы и спельты временно запрещена к вывозу вне зависимости от страны происхождения как в государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и за пределы таможенной территории ЕАЭС. Постановление вступает в силу с его официального опубликования и будет действовать в течение трех месяцев.

При этом запрет не распространяется на товары, вывозимые за пределы Белоруссии для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов. Кроме того, запрет не касается международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, и товаров, помещенных под таможенные процедуры в другом государстве - члене ЕАЭС и перевозимых транзитом через республику.