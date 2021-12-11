В развитие энергосистемы Тувы до 2025 года вложат почти 46 млрд рублей

ТАСС, 11 декабря. Вложения в развитие тувинской энергосистемы до 2025 года составят почти 46 млрд рублей, что позволит запустить серию инвестиционных проектов в регионе. Об этом в субботу сказал журналистам глава Тувы Владислав Ховалыг.

Мощность тувинской энергосистемы составляет 211 МВт. Этого не хватает для жилищного строительства и запуска Ак-Сугского медно-порфирового месторождения, которое осваивает Голевская горнорудная компания. На федеральном уровне подписан комплексный план энергоснабжения инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах Тувы. Согласно ему, от подстанции Шушенская-опорная на юге Красноярского края в регион будет пущена третья линия электропередач.

"Это историческое решение для развития нашей республики <...>. Объем финансирования - почти 46 млрд рублей <...>. Работы должны начаться в 2022 году, к концу 2023 года мощности придут в Голевскую компанию, к концу 2024 года уже в Кызыл придет мощность. Я думаю, в 2025 году, в начале, этот проект будет закончен полностью", - сообщил глава региона, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, строительство будет вестись за счет федеральных средств, частных инвестиций и вложений Россетей.

Мощность новой линии будет составлять не менее 260 мегаватт. Из них 165 МВт пойдет на Ак-Сугское месторождение, 24 мегаватта получит китайская "Лунсин", работающая на Кызыл-Таштыгском месторождении, где сейчас применяется дизельная генерация, планируется строительство линии на Кара-Бельдырское золоторудное месторождение. Еще 45 МВт пойдет в Кызыл для электрификации новых жилых районов.