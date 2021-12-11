Минтранс планирует обязать пассажиров нижних полок поездов уступать место у стола для еды

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ предложил обновить правила перевозки пассажиров и багажа ж/д-транспортом.

Предлагается обязать пассажиров поездов, которые приобрели билет на нижние полки, уступать место у стола пассажирам с верхних полок для приема пищи, сообщается в проекте приказа, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Речь идет о получасовых приемах пищи утром и вечером, а в обед - не более часа.

Помимо этого, предлагается установить возможности бесплатной перевозки одной пары лыж (сноуборда) и иных предметов, установленных перевозчиком, а также ввести оформление билетов по гендерному признаку или для пассажиров с детьми в соответствующие купе. Планируется также запретить высадку из поезда несовершеннолетнего, не достигшего возраста 16 лет, и перевозить средства передвижения с двигателем внутреннего сгорания, следует из документа.