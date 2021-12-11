Губернатор Сахалина сообщил, что потребности в газе к 2025 году вырастут в полтора раза

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Потребности Сахалинской области в обеспечении газом к 2025 году вырастут в полтора раза с вводом и развитием новых производств, сообщил в субботу журналистам глава региона Валерий Лимаренко по итогам совещания под руководством заместителя председателя правительства РФ Александра Новака.

"У нас большая инвестиционная программа, и поэтому сегодня был представлен большой подробный список: какие производства будут вводиться, какая энергия потребуется. И у нас потребности газа те, которые сегодня, и те, которые будут в 2025 году, отличаются в полтора раза, рост в полтора раза. И еще на одну пятилетку мы заявляем о том, что [потребности] будут увеличиваться вдвое. То есть, фактически это темпы развития экономики, а значит, это рабочие места, и это принципиально важно: и новая структура экономики, и новая структура налогов", - сообщил Лимаренко.

В 2025 году планируется полностью завершить газификацию региона. В Сахалинской области построят около 1,2 тыс. километров газопроводов, газифицируют свыше 35 тыс. домов и более 150 предприятий и котельных. До конца нынешнего года к газу планируется подключить 500 домов в Южно-Сахалинске, в следующем году в городе планируется газицифировать около 5 тыс. домов, в основном, частного сектора.

"Подавляющее большинство населенных пунктов будет обеспечиваться трубным газом. Часть, около 15%, будет обеспечена СПГ [сжиженным природным газом], в первую очередь, это Курильские острова, и еще часть населенных пунктов на Сахалине", - добавил Лимаренко.

Сахалинская область является первым регионом в России, где реализуется проект по углеродной нейтральности. На островах работают над созданием Восточного водородного кластера, добычей "зеленого угля" и "зеленого СПГ", строят ветропарк и геотермальные электростанции.