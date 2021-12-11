Кабмин одобрил законопроект об эксперименте по ограничению выбросов парниковых газов

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Правительство одобрило проект федерального закона о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов в отдельных регионах и постановило внести его в Госдуму в установленном порядке. Об этом сообщается в субботу на сайте кабмина.

"Законопроект направлен на установление особенностей регулирования отношений, связанных с выбросами и поглощением парниковых газов на территории Сахалинской области, также предусмотрена возможность включения в эксперимент отдельных субъектов Российской Федерации путем внесения изменений в данный закон", - говорится в списке решений, принятых на заседании правительства 8 декабря.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин говорил на заседании, что кабмин внесет в Думу такой законопроект, документ касается реализации стратегии низкоуглеродного развития страны на период до 2050 года. Председатель правительства добавил, что в рамках эксперимента планируется внедрять и отрабатывать методики и технологии, которые помогают не только сократить выбросы парниковых газов, но и повысить их поглощение. Речь идет в том числе о применении экономических и финансовых стимулов в этой сфере, указал Мишустин.

Пилотный проект на Сахалине

Законопроект по ограничению выбросов направлен на проведение эксперимента и достижение на территории региона углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года.

Выбросы парниковых газов в Сахалинской области в 2021 году составили 12,3 млн тонн CO2-эквивалента, а их поглощение - 11,1 млн тонн. Разница между выбросами и поглощениями составила около 10% - это и есть тот объем, который требуется сократить для достижения углеродной нейтральности. Для этого до 2025 года на Сахалине предстоит перевести 145 котельных с угля на газ, увеличить до 50% долю работающего на газе и электричестве транспорта, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии. Кроме того, в регионе будет запущен кластер по производству водорода. Заинтересованность в проведении эксперимента по углеродному регулированию также проявили Башкирия, Хабаровский край, Иркутская и Калининградская области.