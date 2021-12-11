В Дагестане собрали рекордный для региона урожай риса - более 115 тыс. тонн

МАХАЧКАЛА, 11 декабря. /ТАСС/. Аграрии Дагестана в 2021 году собрали 115,5 тыс. тонн риса, урожай стал рекордным за всю историю рисоводства в республике, сообщил ТАСС в субботу первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов.

"Уборка риса практически завершена, осталось убрать около 150 га, это меньше половины процента от общей площади - 25,8 тыс. га. Сегодня мы имеем 115,5 тыс. тонн риса, это исторический рекорд, такого объема не было никогда. В советское время лучший результат - 93 тыс. тонн - был достигнут в 1989 году, когда площадь рисовых чеков была больше 27,7 тыс. га, урожайность составляла 33,5 ц/га. Сегодня у нас средняя урожайность 45 ц/га", - сказал Шарипов.

По его словам, лидером по урожаю риса стал Кизлярский район, где собрано 69,5 тыс. тонн при урожайности 48 ц/га. На второй позиции - Тарумовский район с почти 13 тыс. тонн, третий результат у Бабаюртовского района - около 10 тыс. тонн. Как отметил первый замминистра, получить высокий урожай удалось несмотря на сложные погодные условия во время уборки.

"На корню урожай был гораздо выше, мы могли убрать не менее 130 тыс. тонн и более. Но затяжные дожди в сентябре-октябре серьезно осложнили уборку, была угроза потери значительной части урожая. Мы сумели вместе с районами, с хозяйствами выстроить работу, в том числе в ночные смены, мобилизовать технику, привлечь из других регионов - Ростовской области,<...> других регионов. Всего работало почти 180 рисоуборочных комбайнов", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что ключевую роль в возрождении рисоводства в Дагестане сыграла господдержка развития мелиорации в регионе. "Минсельхоз России проводит очень большую работу по возрождению мелиоративного комплекса. Кроме того, республика оказала беспрецедентную поддержку - за последние три года более 900 млн рублей было выделено из республиканского бюджета на развитие мелиоративного комплекса. Все это позволяет сегодня давать такие результаты", - отметил Шарипов.

Дагестан занимает второе место в России по объемам производства риса, уступая только Краснодарскому краю. Кроме того, по данным республиканского Минсельхозпрода, регион в последние годы является лидером в стране по объему ввода в эксплуатацию рисовых чеков. В прошлом году урожай риса в Дагестане составил 111 тыс. тонн.