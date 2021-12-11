Города Украины просят кабмин о фиксированном тарифе на электроэнергию для школ и больниц

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Ассоциация городов Украины призвала правительство страны установить фиксированный тариф на электроэнергию для школ, больниц и детсадов. Об этом сообщила в субботу пресс-служба возглавляющего ее мэра Киева Виталия Кличко.

"Стремительный рост цен на электричество и его поставку обусловливает критическое увеличение расходов местных бюджетов на обеспечение электроэнергией объектов социальной сферы - учреждений образования, здравоохранения и социального обеспечения. Ассоциация городов Украины призывает правительство установить фиксированный тариф для бюджетных учреждений и учреждений социальной сферы, а также коммунальных предприятий, которые содержат объекты критической инфраструктуры", - цитирует пресс-служба мэра столицы.

По словам Кличко, в 2021 году органы местного самоуправления потратили на электроэнергию для бюджетных учреждений 2,5 млрд гривен ($93 млн), что на 40% больше, чем в 2020 году. При этом предоставление услуг по образованию, здравоохранению и социальному обеспечению являются делегированными государством полномочиями, напомнил глава Ассоциации. "Такая ситуация, - отметил Кличко, - приводит к сокращению финансирования других жизненно важных расходов, возникла также угроза бесперебойному функционированию предприятий, которые предоставляют услуги по централизованному водоснабжению".

Правление Ассоциации городов Украины одобрило обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю об установлении фиксированного тарифа для бюджетных учреждений и коммунальных предприятий.